المنامة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضمنها خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.// انتهى //09:10ت م0010