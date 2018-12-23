نجران 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسقامت لجنة متابعة المشاريع بمجلس منطقة نجران، أمس بزيارة مشروع متحف نجران الإقليمي بموقع الأخدود الأثري.واطلعت اللجنة خلال زيارتها على شرح مفصل من استشاري المشروع المهندس المشرف لجميع مرافق ومحتويات المتحف ونسب الإنجاز في المشروع والأعمال المتبقية فيه.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح آل مريح أن متحف نجران الإقليمي من المتاحف المميزة الذي يقع بجوار موقع الأخدود الأثري ويحتوي على عدد من قاعات العروض المتحفية الذي سيتم فيها عرض القطع والأدوات الأثرية والتاريخية، مُقدماً شكره إلى لجنة متابعة المشاريع بمجلس المنطقة على هذه الزيارة التي تأتي وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الرامية لمتابعة المشاريع بالمنطقة.// انتهى //09:51ت م0011