أبوظبي 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.// انتهى //10:00ت م0013