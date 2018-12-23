عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
أبوظبي 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .
وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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10:00ت م
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