نجران 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران ممثلة في فرع محافظة شرورة، بالتعاون مع جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمحافظة، الأربعاء القادم دورة بعنوان "التخاطب والعلاج الوظيفي لاضطرابات النطق والكلام"، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمستشفى شرورة العام.وتتضمن الدورة التي تستمر لمدة يومين، وتُستهدف أهل وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة, العديد من المحاور أهمها كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في التخاطب وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي، وكيفية تطوير مهاراتهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بكل يسر و سهولة.// انتهى //10:22ت م0015