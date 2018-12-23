صامطة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسنظمت بلدية محافظة صامطة بالشراكة مع الكلية التقنية بصامطة ، برنامجاً تدريبياً لتطوير منسوبيها والرفع من جودة الأداء في خدماتها بعنوان "التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع الجمهور.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن الهدف من هذه الدورة تسليط الضوء على فنون وأهداف مباديء التعامل مع الجمهور من خلال رؤية عصرية ، والتعريف بأهمية هذه الرؤية في المنظمات والمنشآت المختلفة ودورها في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة وتنمية مهارات موظفين البلدية في مواجهة الحالات المختلفة وبناء السمعة وتوطيد الصورة الذهنية للمنشأة .وأشار إلى أن الدورة ، التي استمرت لمدة خمسة أيام ، تأتي ضمن الخطط التدريبية السنوية للبلدية بغية تطوير أداء منسوبيها وأقسامها الإدارية المختلفة ووضع أنسب الحلول لإنجاح أعمال تلك الأقسام والإدارات والإرتقاء بمستوى العاملين والخدمات المقدمة في مختلف المجالات البلدية.// انتهى //10:24ت م0016