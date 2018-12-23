عام / بلدية صامطة تدرب منسوبيها على "فن التعامل مع الجمهور والرفع من جودة الأداء"
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
صامطة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
نظمت بلدية محافظة صامطة بالشراكة مع الكلية التقنية بصامطة ، برنامجاً تدريبياً لتطوير منسوبيها والرفع من جودة الأداء في خدماتها بعنوان "التقنيات المهنية لمهارات التعامل مع الجمهور.
وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن الهدف من هذه الدورة تسليط الضوء على فنون وأهداف مباديء التعامل مع الجمهور من خلال رؤية عصرية ، والتعريف بأهمية هذه الرؤية في المنظمات والمنشآت المختلفة ودورها في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة وتنمية مهارات موظفين البلدية في مواجهة الحالات المختلفة وبناء السمعة وتوطيد الصورة الذهنية للمنشأة .
وأشار إلى أن الدورة ، التي استمرت لمدة خمسة أيام ، تأتي ضمن الخطط التدريبية السنوية للبلدية بغية تطوير أداء منسوبيها وأقسامها الإدارية المختلفة ووضع أنسب الحلول لإنجاح أعمال تلك الأقسام والإدارات والإرتقاء بمستوى العاملين والخدمات المقدمة في مختلف المجالات البلدية.
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