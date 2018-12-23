الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسقامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي, بزيارة إلى ميناء جدة الإسلامي ,وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المجلس والهيئة العامة للموانئ .وفي بداية الزيارة رحب معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب بوفد مجلس الشورى ممثلاً بأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, مثمناً تلبية الزيارة للاطلاع على برنامج الهيئة في إدارة موانئ المملكة , والجهود المبذولة التي تعتمدها الهيئة وميناء جدة الإسلامي للرقي بالعمل والخدمات التي يقدمها الميناء التزاماً بتحقيق توجهات القيادة ومواكبة رؤية المملكة 2030 .بدوره أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام مجلس الشورى بالتواصل مع الجهات المختصة التي ترد تقاريرها للمجلس ومنها الهيئة العامة للموانئ .وأطلع الوفد على مرافق الميناء وإمكاناته من خلال عرض مرئي يحكي مسيرة الهيئة منذ تأسيسها كمؤسسة عامة عام 1396هـ , وما حققته من تحولات وإنجازات وتجول على مرافق الميناء والاطلاع على الأرصفة البحرية ومناطق الشحن والتصدير والتفريغ والمناولة للحاويات ومناطق تفريغ الحبوب والمناطق الجمركية.وقد جرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الموانئ أبرزها ما يتعلق بتوحيد مرجعية الموانئ في المملكة إلى جهة واحدة ، وبأسلوب إدارة الميناء في ظل وجود العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل فيه ,إضافة إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها مسؤولوا الهيئة.// انتهى //10:25ت م0017