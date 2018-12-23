طرابلس 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، موضحة أنه تم بحث تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، حيث ناقشا مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والأوضاع في المنطقة الجنوبية ونتائج زيارة السراج إلى حقل الشرارة النفطي بمنطقة أوباري جنوب غرب البلاد.وتطرقت إلى بيان المجلس البلدي والمجلس العسكري ومجلس الأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بجادو ، الذي أعلنوا فيه مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع التصويت عليه نهاية فبراير القادم.ونقلت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإعرابها عن قلقها العميق من استمرار قمع الصحفيين واعتقالهم في ليبيا، وآخرهم إسماعيل بوزريبة في مدينة أجدابيا غرب بنغازي، داعية السلطات الليبية إلى حماية الصحفيين، وتعزيز حرية الصحافة، وتقديم مرتكبي الجرائم بحقهم للعدالة.// انتهى //10:30ت م0018