القاهرة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس المشروعات القومية الجديدة في مجال الزراعات المحمية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الآمن للمصريين.وواكبت التطورات في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، تنفيذًا لاتفاق السويد الموقع في 13 ديسمبر الماضي.وتحدثت عن استشهاد 4 فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات واحتجاجات "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.ولفتت الانتباه إلى إغلاق السلطات الفرنسية أمس أبواب قصر فرساى أمام الزوار، تحسبًا لما تعتزمه حركة "السترات الصفراء" من تنظيم مظاهرات احتجاجًا على تدني مستواهم المعيشي، وسقوط القتيل العاشر خلال الأسبوع السادس من الاحتجاجات.وتابعت دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بسبب الخلافات حول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.واهتمت بتأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـ "بريكست" ما زالت عالقة بين رفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، وبين رفض نواب حزبها للاتفاق من جهة أخرى.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 17 آخرين أمس جراء تفجير سيارتين ملغومتين قرب قصر الرئاسة في العاصمة الصومالية "مقديشيو".// انتهى //10:35ت م0019