جدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسينفذ مركز الموهوبين التقنيين بالكلية التقنية في محافظة جدة عددا من البرامج الابتكارية لموهوبين ضمن حزمة من التدريب الإنتاجي في الجوانب التقنية والمهارية،عبر اتجاهين " الابتكار الجماعي "و " الابتكار الفردي ".وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ,أن تشجيع الابتكارات ودعم الموهوبين التقنيين أحد الركائز الأساسية التي تعمل من خلالها الكلية لإعداد جيل مبتكر وفاعل في مجتمعة , مشيراً إلى أنَّ المنهجية المتبعة تستند على معايير تحث المتدربين على الابتكار وتطوير المنتجات والتعاون بروح الفريق الواحد لمختلفي متدربي الأقسام والتخصصات كلغة جماعية وبأداء ومعايير مؤسسية.وأوضح السريعي أن التدريب الإنتاجي يعتمد على تكامل بين جميع الاختصاصات العملية والمناهج , إضافة إلى الرعاية الفردية للمتدرب الذي يملك محفزات الإبداع والاختراع ودعمه ورعايته حتى يحقق النجاح في مبتكراته , لافتاُ إلى أن هنالك مشاريع إبداعية لمتدربي البكالوريوس تقدم , كمشاريع تخرج , وتقدم حلولا تقنية بطرق مبتكرة , فيما يجري العمل على تنفيذ مشاريع أخرى من قبل المتدربين في مجال السلامة المرورية والأمن والسلامة والذكاء الاصطناعي.// انتهى //10:51ت م0021