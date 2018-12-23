الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دورات تدريبية لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وقدّم المختص في تنمية القيادات الشابة وتحديد مسار التخصص المهندس سليمان الهويسين، أولى تلك الدورات تحت عنوان "بناء السيرة الذاتية الجذابة"، التي تهدف إلى توسيع نظرة الباحث عن العمل، وفتح الآفاق أمامه في البحث عن فرصة العمل بأساليب أكثر فاعلية ,وأوضح المحاضر أن السيرة الذاتية تعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية للبحث الجاد عن فرص العمل في السوق , مشيراً إلى وجود مجالات عمل كثيرة ومفيدة في قطاعات متعددة في سوق العمل, واصفاً ‏السيرة الذاتية بلغة التواصل الملائمة بين الباحث عن العمل وصاحب العمل، فهي تختصر الوقت والجهد على صاحب العمل، كما أنها تتيح للباحث عن العمل فرصة الانتشار السريع لسيرته الذاتية ووصولها إلى جهات عديدة ومتباعدة في وقت قصير.وأكد الهويسين أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يؤدي دوراً كبيراً في دعم الباحثين عن عمل ومساعدة أصحاب الأعمال، ويقدم حلولاً متميزة متقدمة ستعود بإذن الله على الوطن بالمزيد من التقدم والتطور, عاداً "منصة دروب الإلكترونية" التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية, بالخطوة الرائدة والرائعة إذ أن بناء المهارات وتطويرها يعتبر قضية محورية في سوق الأعمال اليوم .وأشار إلى أن الباحث عن العمل يتطلع إلى الفرصة التي تساعده على تطوير مهاراته وقدراته وتعزيز السيرة الذاتية بباقة من البرامج التدريبية التي يلتحق بها، مؤكداً توفر ذلك في منصة دروب الإلكترونية.// انتهى //10:51ت م0022