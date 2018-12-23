الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته, سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.// انتهى //11:36ت م0028