عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته, سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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11:36ت م
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