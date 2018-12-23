عدن 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسمنعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وفداً من برنامج الغذاء العالمي من زيارة مدينة تعز جنوب غرب اليمن، بعد أن رفضت دخوله من مناطق في شرق المدينة.وأكدت السلطات اليمنية في تعز تعذر زيارة الوفد الأممي إلى المدينة التي كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب رفض الميليشيات الحوثية السماح للوفد الذي يرأسه نائب المدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علي رضا، دخول المدينة من منطقة الحوبان وجولة القصر.وقال مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز نبيل جامل إن السلطات اليمنية تلقت مذكرة سابقة من برنامج الغذاء العالمي تفيد بعزمه زيارة المدينة المحاصرة منذ أربعة أعوام من قبل المليشيات الحوثية للاطلاع على الوضع الإنساني فيها.وسبق للمليشيا الحوثية أن عرقلت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتعز ممثل الشؤون الإنسانية والممثل الأمني لمكتب المبعوث الأممي في عدن وأخيراً منعها وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القُطري للبرنامج من زيارة المدينة.// انتهى //11:45ت م0029