الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأقر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، تعيين أعضاء مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة التدريبية، التي أعلنت الهيئة إنشائها في وقت سابق لتكون مظلة للتواصل بين الهيئة وخريجي برامجها.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن قرار تعيين أعضاء المجلس يأتي بعد انتهاء مرحلة التصويت التي من خلالها اختار خريجي البرامج من يمثلهم في مجلس الإدارة، حيث يمثل فئة الأطباء في المجلس خمسة أعضاء، ومن فئة الأسنان عضوين، ومن فئة الصيادلة عضو واحد، ومن فئة التمريض عضو واحد، مشيراً إلى أن تخصص العلوم الطبية التطبيقية لم يترشح له أحد.وأضاف أن مهام مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة، تتلخص في إعداد خطط عمل الرابطة ومتابعة تنفيذها، وإقرار الفعاليات والأنشطة والإشراف عليها، ووضع الضوابط لسير أعمال الرابطة، ومناقشة المشكلات التي يتعرض لها الخريجين بصفة عامة والتنسيق بشأنها مع الهيئة، إلى جانب دعم الجهود للمشاركة في الفعاليات المجتمعية.وتعد رابطة خريجي برامج الهيئة من المبادرات الرئيسية والتي تسعى هيئة التخصصات الصحية من خلالها إلى الاندماج مع المجتمع وهو محور من محاور التغيير التي تعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي من شأنها أن ترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة وخريجي برامجها.ويستفيد أعضاء الرابطة بعدد من المميزات منها برنامج الخصومات ومكتب خدمة الأعضاء، والاستفادة من مكتبة هيئة التخصصات الصحية الإلكترونية، إلى جانب الأولوية في حجز المواعيد في الهيئة، وإبراز النجاحات المهنية للأعضاء.// انتهى //11:58ت م0031