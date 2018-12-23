عمّان 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، برقية التعزية التي بعثها العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- .واهتمت بتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية التحضيرية للقمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي ستعقد في بيروت الشهر المقبل، قرارًا بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السورين وأثرها على الدول المستضيفة.وتابعت مطالبة الحكومة الفلسطينية لجامعة الدول العربية والحكومات العربية والإسلامية، والمنظمات والهيئات الدولية، التدخل لوضع حد للهجمة الاستيطانية الاحتلالية على ضاحية سلوان القريبة من المسجد الأقصى المبارك.وسلطت الضوء على انتخاب الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، خمسة بلدان من بينها مصر في اللجنة التنظيمية للجنة بناء السلام لمدة سنتين تبدأ في اليوم الأول من العام 2019م.// انتهى //12:05ت م0032