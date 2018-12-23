أبهـا 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأصدرت عمادة البحث العلمي بجامعة بيشة أمس ,العدد الثاني من مجلة الجامعة للعلوم الإنسانية والتربوية.وتضمنت المجلة مجموعة متنوعة من الأبحاث والتقارير وملخصات الرسائل العلمية لعدد من الباحثين والباحثات, إضافة إلى البحوث العلمية المحكمة المتنوعة التي تسهم في معالجة بعض القضايا التي تهم المجتمع, ومن أبرزها بحث بعنوان" حوكمة القرار الأكاديمي بالجامعات في ظل رؤية المملكة 2030" ," وحكم الشراء للغير بدون إذنه والآثار المترتبة عليه في باب البيوع " ـ دراسة مقارنة, وتقييم برامج إعداد معلم التربية الفنية بالسعودية, وتقويم محتوى منهج العلوم بالمرحلة الابتدائية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم (NGSS).// انتهى //12:06ت م0033