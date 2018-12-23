الجبيل 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستنطلق فعاليات " هلا بالإجازة" التي تنظمها إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل, الخميس القادم ؛ بمشاركة أكثر من 100 فعالية، وذلك بشاطئ الفناتير الجنوبي، وتستمر الفعاليات لمدة تسعة أيام.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل خالد الشمري، أن تضم ركن المسرح الرئيسي، الذي يقدم سحوبات يومية, وعروض للسيرك العالمي, والفنون والفلكلورات الشعبية والجاليات، إضافة إلى الجبيل داون تاون الذي يحتوي على العديد من الفعاليات المصغرة والخفيفة، والأركان من الفنون الموسيقية والتشكيلية وكرنفال الشخصيات والعروض الشيقة بطابع مميز يحاكي الطرقات والميادين الرئيسية في كبرى المدن.كما تضم الفعاليات ركن المجلس الشعبي الذي يتمثل بجلسات يتخللها عروض للصقارة والشعر وللفنون الشعبية السعودية من جميع مناطق المملكة, والمقهى الشعبي، وركن الكيدز بارك هو المكون من حديقة خاصة بالطفل تضم العديد من الأنشطة المسلية والمحببة لدى الطفل مثل ركن المبدع الصغير، وركن التصوير، وألعاب الترفيه بالتعليم لرواد المستقبل، وغيرها من الأنشطة المتنوعة، والشاطئية، وحديقة الفراشات، إضافة إلى ركن ألعاب التحدي والألعاب الجماعية.وتشهد الفعاليات مشاركة شبابية من الجنسين لعرض أعمالهم ومشاريعهم الناشئة المتنوعة، إضافة إلى جولة خاصة للتحدي وخوض تجربة ألعاب الترامبولين وغيرها من ألعاب التحدي.// انتهى //12:12ت م0034