الجزائر 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، باجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الاربعاء المقبل تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وتابعت التطورات في السودان عقب إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، جراء تواصل الاحتجاجات المنددة بغلاء الأسعار.كما سلطت الضوء على خروج آلاف الأتراك أمس السبت إلى شوارع مدينة إسطنبول احتجاجًا على ترد الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم، موازاة مع استمرار حركة محتجي السترات الصفراء في فرنسا ضد تدهور مستوى المعيشة.ورصدت صحف الجزائر تطورات الوضع في اليمن، مشيرة إلى وصول فريق الملاحظين الأمميين إلى مدينة الحديدة غربي اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في السويد مؤخرا.وتابعت دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي بسبب الخلافات حول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.وتطرقت في متفرقات أخرى، إلى سقوط قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //12:14ت م0035