عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقيتي عزاء من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة عبرا فيها عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.
وسأل سموهما المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
// انتهى //
12:15ت م
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