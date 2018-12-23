الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً, "الملتقى السنوي الثاني لنموذج الرعاية الصحية", الذي يعد إحدى مبادرات "الصحة" في برنامج التحول الوطني، وذلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقاعة "ابكس" .ويعتبر نموذج الرعاية الصحية مشـروع وطنـي تعمـل وزارة الصحة مـن خلالـه علـى إعـادة صياغـة آليـة تقديــم الرعايــة الصحيــة للمســتفيدين مــن الخدمــة فــي المملكــة، وبمــا يكفــل أعلــى مســتويات الجــودة والكفــاءة، ويحقــق مفهــوم الوقايــة، ويوفــر البيئــة المهنيــة الأمثــل للممــارس الصحــي.ويتميز نموذج الرعاية الجديد بسهولة وصول الخدمة للفرد والمجتمع وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض لما فيه من مرونة عالية يستطيع الفرد عبرها الوصول إلى الخدمات بوسائل مبتكرة.// انتهى //12:17ت م0037