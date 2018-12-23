تونس 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، عن تواصل الأزمة النفطية في ليبيا، في ظل تأكيد رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله بان المؤسسة لن تفتح حقل الشرارة النفطي ما لم يتم حماية موظفي الحقل وإقرار خطة أمنية بديلة، مشيرة في السياق إلى تأكيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن النفط الليبي خط احمر وجب إبعاده عن الصراعات والابتزاز.وأوردت في شأن آخر، إعلان وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو أن الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والمنطقة.وكتبت عن وصول رئيس بعثة المنظمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية إلى مطار عدن.وتطرقت صحف تونس إلى قبول الملك البلجيكي فيليب استقالة حكومة شارل ميشال على خلفية انسحاب حزب الفلمنديين الجدد من الائتلاف الحكومي بسبب معارضته التوقيع على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة ،وأمر الملك رئيس الوزراء بمواصلة تصريف أعمال بلجيكا حتى موعد الانتخابات السابقة لأوانها.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى سعي متظاهري السترات الصفراء في فرنسا لتعبئة جديدة قبيل أعياد الميلاد، ومقتل سبعة أشخاص على الأقل في تفجير سيارتين مفخختي في موقاديشو تبنته حركة الشباب الإسلامية.// انتهى //12:23ت م0038