إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة باكستان للهند إلى الاستفادة من فرص السلام وحل الخلافات عبر الحوار والتركيز على تحقيق مصالح شعوب المنطقة.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي تعهد بمواصلة حملة مكافحة الفساد في البلاد إلى جانب مكافحة الإرهاب.وتابعت تطورات الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية أملاً في التوصل إلى صيغة تفاهم لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ سبعة عشر عاماً.وتناقلت أنباء توقيع باكستان والصين على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة، وعزم البلدين على توسيع التعاون ضمن مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وأخبرت عن مقتل ستة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة اللهندية من إقليم كشمير.وعرجت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما تناقلت صحف باكستان أنباء التسونامي الذي ضرب أجزاء من إندونيسيا وخلف مئات القتلى والجرحى.// انتهى //12:24ت م0039