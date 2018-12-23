بدأت المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني" أنيشيا وملينيز " ، والتي تجرى حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وهي مرحلة التخدير .

وأوضح قائد فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي أن التخدير من المراحل المهمة نظراً لكونها مصاحبة للحالة طيلة فترة العملية ،مشيراً إلى أن عملية التخدير التي قام عليها 11 استشاري وفني تخدير تمت بسلاسة ودون أي مشاكل واستغرقت مدة التخدير ساعة واحدة ، والوظائف والمؤشرات الحيوية مستقرة ولله الحمد .

بعد ذلك سارت مراحل العملية بإجراء المرحلة الثانية وهي مرحلة تنظير المثانة ،فيما تم في المرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، وهي الآن بالمرحلة الرابعة، حيث يقوم فريق من استشاري جراحة الأطفال بفصل الأمعاء .

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12:25ت م

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