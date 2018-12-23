الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسيواصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج بمبلغ 800 مليون ريال ضمنخطة تحفيز القطاع الخاص.وتهدف هذه المبادرة الى دعم البرنامج بالتوسع في كافة أعماله المتمثلة في تقديم خدمة ضمان التمويل لتحفيز جهات التمويل في القطاع الخاص لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث أسهمت هذه المبادرة برفع سقف الكفالة لتصل إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة وتوسع البرنامج في تقديم خدماته لشركات التمويل غير البنكية لتوسيع نطاق مصادر التمويل وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030, كذلك أسهم هذا الدعم في تحفيز بعض البرامج المتخصصة مثل برنامج الضمان لرأس المال العامل.من جهة أخرى، بلغ اجمالي قيم الكفالات الممنوحة من برنامج كفالة خلال العام الحالي 2018م حتى نهاية شهر نوفمبر (2.6) مليار ريال مقابل (1.7) مليار ريال خلال نفس الفترة منالعام السابق 2017م بمعدل ارتفاع بلغت نسبته (55 % )، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة بضمان البرنامج مبلغ ( 4.4 ) مليار ريال مقابل ( 3.1 ) مليار ريال بمعدل ارتفاع بلغت نسبته (41 %) استفادت منها عدد (1830) منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل (1591) منشأة صغيرة ومتوسطة بزيادة بلغت نسبتها (15 % ).ويرجع الارتفاع الملحوظ في أداء البرنامج إلى سياسة التحفيز التي اتبعتها إدارة البرنامج مع البنوك المتعاونة التي تضمنت رفع قيمة الكفالات ونسبة التغطية مع منح مزايا للمناطق الواعدة والمشاريع النسائية والناشئة بالإضافة إلى تقديم منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات جهات التمويل ورواد الأعمال.وتطمح "كفالة" من خلال مبادرة رفع رأس مال كفالة إلى استمرارية مساهمتها في زيادة فرص التمويل التجاري لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالهم لدعم هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.// انتهى //12:33ت م0041