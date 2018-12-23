نجران 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستقيم فروسية نجران غداً, سباقها العاشر للعام الحالي 1440هـ، على دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين عام فروسية نجران، محمد بن مهدي غشام، أن السباق يتكون من أربعة أشواط، مسافاتها 1400 متر،خصص الشوط الأول للمبتدئة والثالثة إنتاج، والشوط الثاني مفتوح الدرجات إنتاج ،فيما خصص الشوط الثالث لأفراس الإنتاج مفتوح الدرجات، والشوط الرابع الرئيسي سيكون لجياد الإنتاج مواليد 2016م.// انتهى //12:34ت م0042