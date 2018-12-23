الظهران 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسدشّن قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي، اليوم برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مرحلته الثالثة والموجهة إلى المعاهد والمدارس العسكرية، وتنفذه إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة لمدة خمسة أيام، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة وذلك في مقر معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.وبدأ البرنامج بآيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لمساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن بندر بن منصور العصيمي، أكد فيها أن القيادة الرشيدة تعمل جاهدة على محاربة المخدرات ‏بكافة الوسائل سواء من التوعية والتثقيفية والدعم واستغلال جميع الإمكانات المتاحة للحفاظ على هذا الوطن الغالي والمواطنين وتقديم الخدمات العلاجية والعناية التامة لمن وقع في إدمان المخدرات وإصدار أشد العقوبات الرادعة على من يروج هذه الآفة في بلادنا الطاهرة.وأفاد أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرة العقلية، تم إعداده على نهج علمي وأساليب توعوية حديثه، مبيناً أن البرنامج يصاحبه إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل للحد من انتشار آفة المخدرات لتحقق الهدف التوعوي عن خطر المخدرات.وأوضح العميد الركن العصيمي أنه عندما يكون الجهد والتركيز على التوعية نضمن الحصانة والحماية بعد الله سبحانه من الانجراف والانقياد نحو تعاطي المخدرات ويكون لدينا بيئة عسكرية يتمتع العاملون بها بصحة نفسية وعقلية عالية ويكونون على دراية تامة بما يحاك لشباب هذا البلد من مؤامرات هدامة، مقدماً شكره لكل الداعمين والمشاركين في البرنامج.بعد ذلك قام العميد بندر بن منصور العصيمي بتقديم درع تذكاري لراعي البرنامج وتكريم الجهات المشاركة.عقب ذلك افتتح اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي المعرض المصاحب للبرنامج, واستمع لشرح من المشاركين حول الوسائل الحية وعن محتويات كل جناح.وتضمن البرنامج محاضرة بعنوان (دور القيادة العسكرية في الوقاية من تعاطي المخدرات) قدمها مدير التعليم الطبي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية الدكتور أحمد بن محمد الناشري.الجدير بالذكر أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مرحلته الثالثة، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية تشمل : إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للجمارك، ومستشفى الصحة النفسية بالدمام.//انتهى //13:26ت م0060