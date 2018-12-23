الجبيل 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأقيم بميدان فروسية الجبيل، أمس سباق الخيل الرابع من العام الجاري وسط حضور عدد من المهتمين ومحبي رياضة سباق الخيل.وفاز في الشوط الأول بالمركز الأول الحصان " عقد الذهب " للمالك عبدالواحد الموسى، في حين نال المركز الأول في الشوط الثاني الخيل " القارع " للمالك فؤاد القصير.كما فاز في الشوط الثالث بالمركز الأول الفرس " بخترة " للمالك محمد آل حيدر، وفاز في بالمركز الأول في الشوط الرابع والنهائي للسباق الجواد (تطوي) للمالك عبدالله الرويس.وحقق في الشوط الخامس الذي خصص للتصفيات التمهيدية لأبطال الميادين الفرس (سادرين) المركز الأول للمالك فهد المطيري.وفي نهاية السباق توج نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل أحمد العريمة الفائز بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين في السباق الجواد (تطوى) للمالك عبدالله الرويس.//انتهى //13:27ت م0061