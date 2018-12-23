إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واسوزع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإدارة من البنك الإسلامي للتنمية (10 آلاف) أضحية على المحتاجين والمتضررين في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك استمراراً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعوب الإسلامية.وقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان بالإشراف على توزيع هذه الأضاحي بالتعاون مع فريق البنك الإسلامي للتنمية في أنحاء مختلفة من باكستان.وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة المملكة لدى باكستان حبيب الله بخاري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن السفارة قامت بالإشراف على توزيع هذه الأضاحي بالتعاون مع فريق البنك الإسلامي للتنمية على المحتاجين من أبناء الشعب الباكستاني واللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.وأكد أن هذا المشروع هو جزء من العمل الإنساني الذي تقوم به المملكة سنوياً لتوزيع الأضاحي في مختلف الدول ومن بينها باكستان، استشعاراً منها بالواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به في مساعدة الدول والشعوب المحتاجة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من قام وأشرف وأسهم في هذا العمل خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، وأن يديم على المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها النبيل نعمة الأمن والازدهار والرخاء تكريماً لما تقوم به من دعم إنساني للشعوب المتضررة.// انتهى //13:29ت م0062