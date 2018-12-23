بريدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على رعايته للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 واهتمامه وتشجيعه الدائمين ـ أيده الله ـ لكل ما فيه رفعة ودعم حضارة وطننا الغالي وتاريخه العريق.وأكد سموه، أهمية ومكانة التراث في تعزيز الهوية والوطنية في وجدان أبناء وطننا الحبيب، مضيفا: "إن هذه المكانة تتضح مما نلمسه من اهتمام ومتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ وما يبذل في هذا المهرجان العريق من جهود كبيرة تعكس جانباً من واقع وطننا الغالي الذي يفتخر ويعتز به كل فرد من أبنائه منذ توحيده على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.ونوه سموه، بالبعد التاريخي والحضاري والإنساني الذي تتمتع به منطقة القصيم، الذي يسعى جناح تراث المنطقة في المهرجان لتقديمه عبر العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية التي تمثل مختلف محافظات منطقة القصيم وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ،وبمشاركة متنوعه من أبناء المنطقة قدمت بروح الأسرة الواحدة.وأشاد سموه بالجهود التي تقدمها وزارة الحرس الوطني ليواصل هذا المهرجان دوره الحيوي ليعكس صورة مضيئة ومشرقة عن تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية ومآثر أبنائها، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.// انتهى //13:32ت م0063