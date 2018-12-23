لندن 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تداعيات قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا على إقليم الشرق الأوسط ككل، واستقالة وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، جيمس ماتيس من منصبه.وواصلت تناولها مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشارت الصحف إلى تحذير وزير الأمن البريطاني، بين والاس من سعي تنظيم القاعدة الإرهابي تنفيذ هجمات إرهابية على خطوط جوية ومطارات.وأشارت إلى مقتل 168 شخصا، على الأقل، وجرح قرابة 745 آخرين بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا، وأن مئات المباني دمرت جراء الأمواج العاتية، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.// انتهى //13:32ت م0064