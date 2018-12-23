الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من خلال جناحها المقام بالجنادرية 33 العديد من الخدمات التعريفية بنظام التامينات الإجتماعية ولوائحه التنفيذية ومزايا ومنافع النظام للمشتركين.وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار أن الجناح يمكّن الزوّار من الإستعلام عن معاشاتهم التقاعدية من خلال توفر الخدمات الإلكترونية, بالإضافة إلى إمكانية التأكد من صحة تسجيلهم وخدمة التسجيل في التأمينات أون لاين التعريف بقنوات التأمينات الإلكترونية.وبين أن المؤسسة حرصت على توفير خدمة التواصل بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث خصصت أحد منسوبيها لخدمتهم وتذليل ما يواجهون من عقبات، سعياً لرفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة عملائها.//انتهى//13:35ت م0066