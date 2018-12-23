بريدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة, اليوم , مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الاصقة، الذي قدم للسلام على سموه واطلاعه على التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة الذي يستعرض فيه الجهود والخدمات من الأرقام والإحصائيات.وسلّم مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لسموه التقرير، مقدماً شرحاً موجزاً عما يحتويه التقرير من أرقام ومنجزات وخدمات بذلت للمراجعين، مشيراً إلى أنه قد روعي في تقديم الخدمات كلها استخدام التقنية الحديثة والخدمة السريعة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته الدائمة.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما قدم من خدمات عالية المستوى للمواطنين والمواطنات في الأحوال المدنية بالمنطقة , مشيداً بالجهود التي بذلت وقدمت لخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة الإنجاز الجودة في الخدمات ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ، وأن يوفق الجميع إلى كل مافيه خير وصلاح.// انتهى //13:37ت م0067