عام /أمانة المدينة المنورة تهني صيانة 90 ألف عامود إنارة خلال عام
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بإصلاح (90.505) أعمدة إنارة , وفانوس جداري في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة خلال عام 1439 - 1440 هـ .
وجاءت هذه الجهود في إطار حرص الأمانة على مواكبة التطور فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها وفق خطة التنمية الشاملة ، لافتة إلى أهمية تحديث وتطوير المواصفات الفنية لمشاريع إنارة الشوارع داخل النطاق العمراني لعلاقتها بسلامة الطريق وأمنه وراحة وسلامة مستخدميه .
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