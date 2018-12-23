المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأنهت أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بإصلاح (90.505) أعمدة إنارة , وفانوس جداري في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة خلال عام 1439 - 1440 هـ .وجاءت هذه الجهود في إطار حرص الأمانة على مواكبة التطور فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها وفق خطة التنمية الشاملة ، لافتة إلى أهمية تحديث وتطوير المواصفات الفنية لمشاريع إنارة الشوارع داخل النطاق العمراني لعلاقتها بسلامة الطريق وأمنه وراحة وسلامة مستخدميه .// انتهى //13:39ت م0068