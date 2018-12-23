الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسعرضت كشافة مدارس مواهب الوادي بوادي الدواسر ، مبادرتها المجتمعية ضمن جناح وزارة التعليم المشارك بالجنادرية33 .وأوضح قائد المدارس شجاع بادي آل وثيله أن المدارس تسعى من خلال مشاركتها في الجنادرية الى عرض مبادراتها المجتمعية التي شاركت بها مؤخراً في منافسات التميز الكشفي على مستوى المملكة وغرس روح الإعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والإجتماعية وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الشبل ، ومساعدة الشبل لاكتشاف مواهبه وقدراته وتطوير ذاته ، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة ، وتنمية مهارات الأشبال في تصميم مبادرات نوعية تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، بالإضافة الى تطوير مهارات الاشبال في مضامين التربية الكشفية.//انتهى//13:40ت م0070