القاهرة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسوقعت مصر وألمانيا اليوم بالقاهرة اتفاقيتي تعاون فني ومالي بقيمة 150.5 مليون يورو، وقعها من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ومن الجانب الألماني السفير يوليوس جورج لوي سفير ألمانيا لدى القاهرة.وتتضمن الاتفاقية الأولى التعاون الفني من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.//انتهى//13:51ت م0072