الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسوقع رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية (كفيف) بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن علي الموسى اليوم عقدا استثماريا لأول وقف للجمعية بالمنطقة.وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الموسى أن الجمعية تسعى دائما لتحقيق مكاسب نوعية من خلال شراء وبناء أوقاف استثمارية تعود على الجمعية بالدعم المالي الذي يكون عونا لها لتحقيق الاستدامة المالية لتصل إلى أهدافها المرجوة, كما اشاد الموسى بالدعم السخي الذي لقيته الجمعية من الدولة رعاها الله ممثله في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورجال الاعمال وفاعلي الخير, الذي تم به بناء الوقف الاول للجمعية.فيما أشار مدير عام الجمعية أنور بن حسين النصار إلى أن الجمعية تتقدم كل يوم بخطوات سريعة في مجال الاستدامه, وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم السخي الذي تتلقاه الجمعية من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ومن رجال الأعمال الذين عرفوا فضل دعم الجمعية لتقديم خدماتها ومشاريعها المستدامه وسعيهم لنيل الخير الموعود.بدوره أوضح الممثل المالي المشرف على ميزانية الوقف الدكتور عبداللطيف بن محمس أن مجلس الإدارة قام بدراسة خيارات كثيرة, وذلك ضمن خطة الإستثمار لشراء وتطوير أملاك الجمعية, حتى تم الاستقرار على بناء هذا المبنى والذي تم تقديم دراسة واضحة له تهتم بزيادة دخله السنوي .//انتهى//14:49ت م0094