الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسزار معالي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عدداً من المواقع التاريخية والحضارية والأماكن الأثرية التراثية والسياحيّة في قريتي شقراء وأشيقر التراثيتين بمنطقة الرياض .واطلع معاليه ومرافقوه، على أهم وأشهر المعالم التاريخية في شقراء وأشيقر، مستهلاً جولته بزيارة قرية أشيقر التراثية التي تمتاز بجمال عمارتها التراثية بما تضمه من المعالم التراثية والأسواق الشعبية، والمتاحف الخاصة، والبيوت الطينية، والأحياء القديمة والممرات والسوابيط، وكذلك المجالس التراثية، والمساجد التاريخية.واستمع إلى شرح حول طريقة الحياة الاجتماعية سابقاً في القرية التراثية بأشيقر، والمهن التقليدية ومنتجات الحرفيين والأسر المنتجة الشهيرة في هذه المواقع.كما زار المعلمي, قرية شقراء التراثية، واستمع لشرح مفصل عن قصر السبيعي وتاريخه، وأيضاً المتاحف التراثية مثل متحف شقراء التراثي ودار التراث وقصر الجميح وقصر العيسى، والأسواق الشعبية كسوق حليوة وسوق المجلس، والتعرف على الحياة النجدية قديماً وجمال العمارة التراثية بشقراء وفن عمارة البيوت الطينية حيث تمثل القرية نمط من أنماط المدن النجدية التقليدية بمساجدها وأسواقها وبيوتها.وفي نهاية الزيارة أبدى معالي السفير عبدالله المعلمي، إعجابه بما شاهده في القرى التراثية بشقراء وأشيقر، التي أصبحت معلماً سياحياً بارزاً في منطقة الرياض، واصفاً المواقع الأثرية والتراثية والسياحية التي زارها في جولته بشقراء وأشيقر باللافتة والجاذبة للأنظار، مثمناً جهود الحكومة الرشيدة والأهالي في الاهتمام بتراث وتاريخ المنطقة.// انتهى //14:53ت م0095