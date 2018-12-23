الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يومياً، طوال أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33، دورات تدريبية متنوعة للوعي الفكري بثلاثة لغات (الإنجليزية ــ الفرنسية ــ الإسبانية) لزوار جناحها.وتنطلق اليوم، الدورات التدريبية الساعة الرابعة عصراً بدورة تدريبية في تعليم قراءة القرآن الكريم بعنوان (جوّد سورة الفاتحة في 20 دقيقة)، يحصل بعدها المشارك على شهادة إتمام الدورة بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض مكنون، ويقدم الدورة عدد من المدربين المعتمدين.وتبدأ الدورة التدريبية الثانية عند الساعة الخامسة والنصف وهي دورة متخصصة في الوعي الفكري بعنوان (معاً .. لنغير حياتهم)، يتعرف فيها المشارك على بداية الانحراف الفكري، وهل يستطيع أي مجتمع أن يعيش في غياب الأمن، ويتم خلالها عرض فيديوهات توعوية ونشاطات تفاعلية، ثم جلسة حوار مفتوح مع المشاركين، ويقدم الدورة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في العيون المدرب المعتمد صالح بن خليفة الكليب.وتختتم الدورات التدريبية في الساعة السابعة بدورة بعنوان (تحدث عن دينك ووطنك) باللغة الإنجليزية، يتم التعريف فيها بسماحة الإسلام، وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وبيان الدور الريادي للمملكة في العالم، ويقدم الدورة مدير إدارة المنظمات والأقليات الإسلامية في وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية رياض بن راشد الدباس.كما قامت الوزارة بتجهيز قاعتين تدريبية مخصصة للرجال والنساء مهيأة ومجهزة بكافة التجهيزات اللازمة،بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقوم الوزارة بواجبها لتحقيق رسالة المملكة وهي رسالة الاعتدال والوسطية.// انتهى //14:56ت م0096