الدمام 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية محافظة الخفجي، على الباعة المتجولين أمام ساحات الجوامع، عن إزالة 15 بسطة مخالفة تبيع الخضار والفواكه، ومنع 20 عاملًا من البيع، حيث جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن هذه الحملة تأتي تماشيًا مع حملتي غذاؤكم أمانة، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري "كذا أحلى"، مؤكدًا أن هذه الحملات مستمرة للحد من ظاهرة البيع العشوائي المخالفة لأنظمة البيع.وبيّن أن الحملة شملت زيارة 80 محلًا تتعلق بالصحة العامة، أغلقت من خلالها 10 محلات لمزاولتها أنشطة دون الحصول على تراخيص، فيما أنذرت 45 محلًا بسبب تدني مستوى النظافة العامة فيها.// انتهى //15:01ت م0097