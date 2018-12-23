الباحة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسنوه صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بما تضمنته الميزانية العامة للدولة في هذا العام, التي تُعد الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، مشيراً سموه إلى أنه سيتم استقبال وتنفيذ جميع المشروعات التي ستعتمد للباحة في ميزانية الخير بمشيئة الله.وأكد سموه للقيادة الحكيمة – حفظها الله – أنه سيتم العمل على إنجاز المشروعات المعتمدة للباحة دون تعثر بإذن الله ، مفيداً أنه جرى معالجة معظم المشروعات المتعثرة بالمنطقة، متطلعاً إلى المزيد من المشروعات المستقبلية التي تحقق رؤية المملكة وتحفظ للمواطن رفاهيته.وأعرب سمو أمير الباحة في تصريح صحفي عقب تدشين سموه مشروع شبكة المياه لقرى بني ظبيان، ووضع سموه حجر الأساس لمشروعي الخطوط الناقلة وشبكات المياه بقطاع السراة بالباحة بقيمة بلغت أكثر من 63 مليون ريال، عن سعادته بافتتاح تلك المشروعات التي تأتي استكمالاً لما سبق من شبكات المياه التي جرى حلها من قبل إمارة المنطقة.وقام الأمير حسام بن سعود لدى وصوله مقر الحفل ببني ظبيان بمدينة الباحة، بتدشين مشروع استكمال الخطوط الناقلة وشبكات المياه ببني ظبيان، ووضع سموه حجر الأساس لمشروعي الخطوط الناقلة وشبكات المياه بقطاع السراة بالباحة، حيث اطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراح تنفيذ المشروع,واستمع سموه إلى شرح من مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد بن جمعان القرشي، عن المشروع الذي يتكون من محطة الضخ ببني ظبيان بقدرة 500 متر مكعب لكل ساعة وجرى ربطها بخزان بني ظبيان سعة 2000 متر مكعب, عبر أنابيب بأقطار مختلفة وبطول 10.5 كيلومترات لتغذي شبكة المياه المكونة من 2,461 توصيلة, مشيراً إلى أنه جرى التشغيل التجريبي وأعمال التنظيف والتعقيم للبدء بضخ 9000 متر مكعب باليوم.وبيّن أنه سيتواصل العمل في المشروع لتنفيذ 1000 توصيلة جديدة وخزان سعة 5000 متر مكعب لنصل بنهاية 2019م إلى تغطية بني ظبيان بسبة 100% بإذن الله.بعد ذلك, شرف سمو أمير منطقة الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم, ثم ألقى مدير عام المياه بالمنطقة المهندس أحمد بن جمعان القرشي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة، معرباً عن شكره لسموه على دشين مشروع شبكة المياه ببني ظبيان, الذي يخدم ما يقارب 2500 منزل ، ووضع حجر الأساس لمشروعي شبكتي المياه بقطاع السراة والباحة.وبيّن أن هذه المشروعات تأتي ضمن ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بمواطنيها في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى ما حظيت به منطقة الباحة من مشروعات في قطاع المياه حتى أصبحت من أفضل المناطق بالمملكة في تعدد وتنوع مصادر المياه من تحلية وسدود وأبار ، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية لمشروعات المياه من خزانات ومحطات تقنية وخطوط ناقل وشبكات مياه وصلت نسبة تغطيتها إلى أكثر من 73% على مستوى المنطقة، فضلاً عن مشروعات الصرف الصحي التي نُفذت في جميع محافظات المنطقة.وأعرب مدير عام المياه بالباحة عن شكره لوكيل إمارة المنطقة ولجميع الجهات الحكومية المتعاونة في تنفيذ المشروع ولأهالي بني ظبيان، وللشركة المنفذة.من جانبه, أضاف المهندس الزهراني أن إجمالي تكاليف مشروعات المياه المنفذة بمنطقة الباحة بلغت 2 مليار ونصف المليار ريال شملت 110 مشروعات ، ومشروع الخط الناقل لمياه التحلية من الطائف إلى الباحة بقيمة تجاوزت المليار ريال, وتنفيذ 19 مشروعاً للصرف الصحي بقيمة 330 مليون ريال, فيما يجري حالياً تنفيذ 13 مشروعاً للمياه بمبلغ 688 مليون ريال، و14 مشروعاً للصرف الصحي بمبلغ 934 مليون ريال.ونوه بجهود سمو أمير منطقة الباحة في دعم قطاع المياه بالمنطقة, حيث أثمرت جهود سموه عن تخصيص مبالغ كبيرة لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة, ضمن مبادرات التحول الوطني والميزانية خلال العامين 2017م ، 2018م, التي بلغت مليار و170 مليون ريال لتنفيذ 62 مشروعاً مختلفاً، مؤكداً أنه سيتم تغطية شبكات المياه بالمنطقة إلى أكثر من 85% ، و45% للصرف الصحي بنهاية العام 2019م، في حين ستصل سعة الخزن الاستراتيجي بالمنطقة إلى 150 ألف متر مكعب.أثر ذلك, ألقيت كلمة الأهالي التي ألقاها عنهم محمد بن سعيد الغامدي, أعرب فيها باسم شيوخ ومعرفي وأهالي قرى بني ظبيان, عن سعادتهم بتدشين شبكة المياه التي تغذي قرى بني ظبيان، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لما تشهده الباحة من تنمية مباركة على يد سمو أمير المنطقة، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن تطوره وتنميته أمنه واستقراره في ظل قيادة الرشيدة – أعزها الله -بعد ذلك, ألقيت قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن مراحل تنفيذ تلك المشروعات ومكوناتها.وفي ختام الحفل, تسلّم الأمير حسام بن سعود هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمه من مدير عام المياه بالمنطقة.حضر الحفل, وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, ومدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي, وعدد من المسؤولين, وشيوخ وأهالي بني ظبيان.// انتهى //15:01ت م0098