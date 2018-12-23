الرياض 16 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م واسالتقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير التعليم والثقافة بجهورية إندونيسيا الدكتور مهاجر أفندي.وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.كما التقى معالي وزير الإعلام في مكتبه، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي.وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات خاصة في المجالات الإعلامية.// انتهى //15:02ت م0099