جاكرتا 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في إندونيسيا إلى 222 قتيلًا وأكثر من 800 جريح، بحسب ما أعلنته السُلطات الإندونيسية التي تخشى أن تزداد هذه الأعداد في الساعات المقبلة.وأوضح الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بوروو نوغروهو في بيان، أن الحصيلة تشمل في الوقت الراهن 222 قتيلًا و 843 جريحًا و 28 مفقودًا"، متوقعًا ارتفاع هذه الأعداد.// انتهى //15:05ت م0100