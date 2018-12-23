الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأقر مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه الواحد بعد المائة في دولة الكويت، اليوم برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة الدورة لعام 2018 المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، وذلك بعد المصادقة على محضر الاجتماع المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي عُقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت بتاريخ 30 أبريل 2018.وشاركت المملكة بوفد في أعمال الاجتماع، برئاسة معالي المستشار لشؤون الشركات في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، حيث شهد الاجتماع إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة للمنظمة حول "الأوضاع البترولية العالمية"، ووقائع مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي عقد في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خلال الفترة من 1 – 4 أكتوبر 2018، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2018 حيث تم إنجاز 8 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة؛ ومتابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، ومن أهمها مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP-24) الذي عُقد في مدينة كاتوفيتشي، بولندا، خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر 2018، وسير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته، والفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها الأمانة العامة خلال النصف الثاني من عام 2018.وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2017 والنصف الأول من عام 2018، وأحيط علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي السابع والأربعون لتلك الشركات الذي عُقد في مدينة مراكش، المملكة المغربية، بتاريخ 4 / 10 / 2018 التي جاء فيها الاستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها.كما تم الاتفاق على تمديد فترة اشراف جمهورية العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2019، وإقرار تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر يناير 2019.وفي ختام الاجتماع بعث رئيس المجلس ببرقية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أعرب فيها نيابة عن معالي الوزراء، عن أسمى آيات التقدير والامتنان وجزيل الشكر والتقدير على ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة.واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 22 / 12 / 2019.// انتهى //15:13ت م0102