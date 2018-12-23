نجران 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرمت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والخدمات الاستشارية اليوم، مذكرة شراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، بمقر وزارة التعليم, حيث مثل جامعة نجران معالي مديرها الدكتور فلاح السبيعي، فيما مثل جامعة الملك عبدالعزيز معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.وتضمنت الاتفاقية تقديم خدمات مختلفة في الدراسات والخدمات التعاقدية والاستشارية، وخدمات التدريب، وكذلك الأبحاث الأكاديمية، والخدمات التعاقدية وتشمل أنظمة مالية، وأنظمة تعليمية، وكذلك صيانة وتشغيل الحاسب الآلي، ومشروعات الجامعة الإنشائية، والتسويق.وأوضح معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع عدة جهات مختلفة, بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل، والاستفادة مما تمتلكه الجامعة وهذه الجهات من إمكانات متميزة ذات جودة وكفاءة عالية.// انتهى //15:13ت م0103