جيزان 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم, فعاليات منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي تنظمه غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، بحضور معالي وزير العمل والتنمية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي, وذلك بفندق الراديسون بمدينة جيزان.وفي مستهل الفعالية, قام سمو أمير منطقة جازان بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي يمثل مشاركة غرفة جازان وإداراتي التعليم بجازان وصبيا, وعدد من القطاعات الصحية والاجتماعية ذات العلاقة بخدمة ذوي الإعاقة.إثر ذلك, بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ كلمة, أكد فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى يأتي امتداداً للدعم الغير محدود من القيادة الرشيدة, وإنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لغرفة جازان ومنسوبيها وأهالي المنطقة بوجه عام، مفيداً أن المنتدى يأتي استكمالاً للأدوار والجهود التي تقدمها غرفة جازان في دعم الاقتصاد بالمنطقة والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي تقدمها الغرفة ودعمها لتصبح واقعاً في الميدان.وبيّن رئيس غرفة جازان أن المنتدى يستهدف شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة بعدد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات تطوير الذات, وإعداد المستفيدين لسوق العمل وتهيئتهم ليكونوا جزءا مهماً في التنمية, مضيفاً أن المنتدى يشكل أحد أدوات المجتمع بما يسهم في بناء وتعزيز جيل واعٍ مسؤول يحافظ على منجزات وطنه، رافداً من روافد لتطوره، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.عقب ذلك, شاهد أمير جازان والحضور عرضاً مرئياً عن الملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها, كما دشن سموه مبادرتي "أقدر" و" جائزة جازان لذوي الهمم التي تنفذها غرفة جازان بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية, سعياً لتوفير أفضل الخدمات لأبناء المنطقة من ذوي الإعاقة في مجالات التأهيل والتدريب والتوظيف.وتضمن الحفل كلمة اللجنة المنظمة ألقاها رئيس اللجنة محمد عبيري, بيّن فيها أن المنتدى سيسلط الضوء على تجارب وخبرات رائدة تمكن ذوي الإعاقة من الاستفادة من المنتدى، من خلال أوراق العمل والدورات التدريبية التي سيقدمها عدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال ومتحدثين من ذوي الإعاقة ونخبة من القيادات والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تمكن ذوي الإعاقة من مشاركة المجتمع في التنمية.حضر حفل التدشين, وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.// انتهى //15:15ت م0105