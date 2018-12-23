المنامة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,314.17 نقطة على ارتفاع وقدره 0.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.10 نقطة على انخفاض وقدره 9.93 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، مليونين و 251 ألفًا و 189 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 330 ألفًا و 675 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 79 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.01 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:27ت م0106