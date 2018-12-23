مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسكشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للإبداع التقني في العمل الخيري الذي سيعقد خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2019 م في مملكة البحرين الشقيقة بعنوان "الريادة التقنية للمؤسسات الإنسانية"، عن سعي المؤتمر في دورته الرابعة لاستعراض الابتكار المجتمعي ودور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحفيز الابتكار بوصفه محوراً أساسياً في اقتصاد المعرفة.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أحمد بوهزاع، أن المملكة العربية السعودية تتصدر في كل دورة نسب المشاركين, مبيناً أن المؤتمر سيتناول شتى مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي للعمل المجتمعي منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومتبنياً لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال الحلول والأفكار الإبداعية والابتكارات التقنية المعدة خصيصاً لصالح كيانات ومشروعات القطاع الثالث إيماناً بأن الإنسان هو محور التنمية المستدامة.وأفاد أن المؤتمر يستعرض الابتكار المجتمعي ودور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحفيز الابتكار بوصفه محوراً أساسيا في اقتصاد المعرفة ودافعا مهما للإبداع في مخرجات التنموية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي, مبيناً أن المؤتمر يسعى لترسيخ الأثر الاجتماعي المستدام سعياً إلى تحقيق وثبة إنسانية ومجتمعية حقيقية وشاملة، وإنجازات نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع توازي الرؤية الطموحة وما يبذل من جهد وفر، بناءً على الأهداف المحورية التي تحققت في نسخ المؤتمر السابقة والمتمثلة في حفز المؤسسات الإنسانية والمنظمات المجتمعية ونشر المعرفة الرقمية التي تمكنها من الاستفادة من التقنية والتكنولوجيا المتطورة وتحسين منتجات بيئة العمل الخيري والإنساني تقنياً ومهنياً.يذكر أن المؤتمر الدولي للإبداع التقني في العمل الخيري سيعزز الابتكار المجتمعي في مجالات عدة من بينها حلول التعليم والتوظيف وريادة الأعمال الاجتماعية، وتكنولوجيا إعادة تدوير الطاقة والمياه والصرف الصحي، التقنيات المساعدة في خدمات العلاج والرعاية الصحية، والوسائل والتطبيقات الدعائية والإعلامية، وتقنيات الاقتصاد التشاركي والتمويل والأوقاف، وتنمية الموارد المالية وتطوير العمليات الداخلية، وكذلك تكنولوجيا الزراعة والابتكار المجتمعي في إدارة وحفظ والغذاء، وتطبيقات تكنولوجيا النانو في المياه والبناء والطاقة والعناية الطبية.// انتهى //16:38ت م0129