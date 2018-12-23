الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسيتميز جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتصميمه التراثي المعبر، حيث صممت واجهته على هيئة سفينة شراعية، ليرمز إلى المسيرة المباركة لمجلس التعاون والموروث الخليجي لدول المجلس، كما زودت الخيمة بإضاءات led لجذب الزوار، ووفرت شاشات لعرض المواد الفلمية للتعريف بأنشطة قطاعات الأمانة داخل الجناح، بالإضافة إلى شاشة عرض خاصة للمسرح وشاشات تفاعلية باللمس وعملت على تهيئة كافة المرافق والتجهيزات اللازمة خلال المهرجان.ويحظى جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في نسخته الثالثة والثلاثين بإقبال كبير من الزوار، حيث يحتوي الجناح على العديد من الأجنحة المتعددة التي تركز على إبراز مختلف أوجه التعاون الخليجي ضمن منظومة العمل المشترك.وتأتي مشاركة الأمانة في المهرجان بدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وبمتابعة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لما تحمله هذه المناسبة من أهمية تاريخية في جوانبها الثقافية والحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية ولما له من مكانة خليجية وإقليمية، وحرصاً من الأمانة العامة على التعريف بأهداف مجلس التعاون وإبراز العمل الخليجي المشترك وإلقاء الضوء على الإنجازات الكبيرة المتحققة خلال مسيرة المجلس المباركة.ويضم جناح الأمانة عدة أجنحة تبرز مسيرة العمل الخليجي وإنجازاته كجناح الشؤون السياسية والمفاوضات، جناح التعليم، جناح الشؤون الاقتصادية، جناح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، جناح الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط الاستراتيجي، جناح براءات الاختراع، جناح مركز تدريب الملكية الفكرية، وجناح جهاز الشرطة الخليجية، والتي تقدم لزائري الجناح صورة متكاملة عن دور الأمانة العامة بأساليب مستحدثة وأنشطة تفاعلية، تخاطب بها مختلف المراحل العمرية ،حيث سيشهد الجناح أيضاً عروضاً مسرحية يومية مخصصة للأطفال، كما تم تخصيص ركن خاص كمرسم للأطفال، وركن للمطبوعات الذي يعرض إصدارات متنوعة تتناول مسيرة العمل الخليجي المشترك.ولم يغفل الجناح دور العنصر النسائي واثبات تواجدهن في جميع الأركان التي يضمها الجناح وتعزيز دورهن الفاعل للمشاركة في جميع المحافل الدولية ولتعزيز الحركة النسائية للمساهمة الفعالة في عملية التنمية بجوانبها المختلفة.// انتهى//16:39ت م0130