عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من معالي رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.
وسألت معاليها الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
// انتهى //
16:42ت م
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