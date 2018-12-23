جدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأضافت الخطوط السعودية خدمة جديدة على متن رحلاتها الداخلية والدولية لضيوفها أعضاء برنامج "الفرسان" ، تتمثل في خدمة البيانات المجانية على متن الطائرة ، وذلك للفئتين الذهبية والفضية على جميع الرحلات الداخلية والدولية ، تقديراً من الناقل الوطني لضيوفه وتفضيل "السعودية" كناقل جوي ، وتحفيزاً لضيوفها غير الأعضاء للانضمام لبرنامج "الفرسان" والتمتع بمزاياه الفريدة .وتتضمن الخدمة للفئة الذهبية الاستمتاع على متن الطائرة بـ 100 ميغابايت من خدمة الـ WiFi المجانية ، فيما سيكون نصيب أعضاء العضوية الفضية 50 ميغابايت ، بغض النظر عن درجة السفر ، أو الوجهة سواء كانت داخلية أو دولية ، كما يمكن للضيوف الاستفادة من الخدمة عن طريق تدوين رقم التذكرة في الحقل الخاص بصفحة تسجيل الدخول إلى WiFi والبدء في تصفح الويب بعد عملية تسجيل الدخول .وهيأت "السعودية" أكثر من مائة طائرة من أسطولها لتقديم خدمات الإنترنت ، بالإضافة إلى توفير أحدث أنظمة وميزات الترفيه في الطائرات والتي تضم أكثر من 4 آلاف ساعة متنوعة تشمل أفلام العرض الأول في هوليود ، وأحدث البرامج التلفزيونية ، ومجموعات الموسيقى، بالإضافة إلى المكتبة الالكترونية ، وكذلك باقة الأطفال وغيرها من البرامج المنوعة التي تتناسب وكافة شرائح الضيوف .كما دشنت الخطوط السعودية مؤخراً أولى طائراتها التي تم تزويدها بتقنية الاتصالات المتقدمة لتوفير الانترنت بسرعات عالية والبث التلفزيوني المباشر والاتصالات الهاتفية ، ويجري تجهيز بقية طائرات الأسطول تباعا بتقنية الإتصالات المتقدمة.// انتهى //16:43ت م0132