عام / الخطوط السعودية توفر لأعضاء "الفرسان" خدمة البيانات المجانية على جميع الرحلات
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
جدة 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
أضافت الخطوط السعودية خدمة جديدة على متن رحلاتها الداخلية والدولية لضيوفها أعضاء برنامج "الفرسان" ، تتمثل في خدمة البيانات المجانية على متن الطائرة ، وذلك للفئتين الذهبية والفضية على جميع الرحلات الداخلية والدولية ، تقديراً من الناقل الوطني لضيوفه وتفضيل "السعودية" كناقل جوي ، وتحفيزاً لضيوفها غير الأعضاء للانضمام لبرنامج "الفرسان" والتمتع بمزاياه الفريدة .
وتتضمن الخدمة للفئة الذهبية الاستمتاع على متن الطائرة بـ 100 ميغابايت من خدمة الـ WiFi المجانية ، فيما سيكون نصيب أعضاء العضوية الفضية 50 ميغابايت ، بغض النظر عن درجة السفر ، أو الوجهة سواء كانت داخلية أو دولية ، كما يمكن للضيوف الاستفادة من الخدمة عن طريق تدوين رقم التذكرة في الحقل الخاص بصفحة تسجيل الدخول إلى WiFi والبدء في تصفح الويب بعد عملية تسجيل الدخول .
وهيأت "السعودية" أكثر من مائة طائرة من أسطولها لتقديم خدمات الإنترنت ، بالإضافة إلى توفير أحدث أنظمة وميزات الترفيه في الطائرات والتي تضم أكثر من 4 آلاف ساعة متنوعة تشمل أفلام العرض الأول في هوليود ، وأحدث البرامج التلفزيونية ، ومجموعات الموسيقى، بالإضافة إلى المكتبة الالكترونية ، وكذلك باقة الأطفال وغيرها من البرامج المنوعة التي تتناسب وكافة شرائح الضيوف .
كما دشنت الخطوط السعودية مؤخراً أولى طائراتها التي تم تزويدها بتقنية الاتصالات المتقدمة لتوفير الانترنت بسرعات عالية والبث التلفزيوني المباشر والاتصالات الهاتفية ، ويجري تجهيز بقية طائرات الأسطول تباعا بتقنية الإتصالات المتقدمة.
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16:43ت م
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