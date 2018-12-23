الدمام 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمحافظة النعيرية، أمس، لقاءً تعريفياً لمستفيدي بر النعيرية، وتعريفهم بصندوق دعم المشاريع الصغيرة "أجدى"، وذلك بمقر فرع الجمعية بالنعيرية.وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن اللقاء شمل تعريف المستفيدين بالصندوق وبالمبادرات والبرامج والمشاريع التنموية التي تستهدفها الجمعية لبدء عمل هذه الأسر وتنفيذ المبادرات من خلال قرض حسن من صندوق "أجدى" .وبين العفيصان أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية وأهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الانتقال بمستفيدي الجمعيات من الرعوية للتنموية عبر دعمهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم تساعدهم في الانتقال من طلب المساعدة من الجمعيات إلى الإنتاج والعمل .من جانبه أكد مدير فرع جمعية البر بالنعيرية محمد الشنو، حرص بر النعيرية على تنظيم اللقاء لدعم مشاريع الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة للمستفيدين في قرى وهجر النعيرية لتمتد التنمية إلى هذه القرى، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة من فرع النعيرية بلغ 300 أسرة ، ويستهدف دعمهم في المشروعات التي تنفذها الجمعية كالأسر المنتجة، والخياطة والتفصيل، وعربات الطعام المتنقلة، وصيانة الجوالات، وتاكسي البر، والمأكولات والطبخ .فيما قدم مدير إدارة المبادرات ببر الشرقية أحمد الغوينم خلال اللقاء عرضا لمشروع تشغيل المقاصف المدرسية على الأسر المستفيدة ومشروع التجارة الإلكترونية، لافتاً النظر إلى أنه بإمكان كافة أفراد الأسر المستفيدة من الجمعية أن تتقدم لبدء العمل من خلال التقدم بطلب دعم للمشروع التي ترغب الأسرة أو أحد أفرادها في العمل به .من جهته بين مدير صندوق "أجدى عبدالعزيز الناشري، شروط منح الصندوق لتمويل مشروعات الأسر، وهي أن يكون عمر المتقدم من أسر الجمعية من 18 إلى 65 سنة، ويلزم توفير كفيل غارم للمتقدم وأن يكون سكن المتقدم يقع ضمن النطاق الجغرافي لنطاق الجمعية بالمنطقة الشرقية، وأن يلتزم بمواعيد لجان المقابلات ومواعيد التدريب وتجهيز استلام المشروع، والالتزام بأخلاقيات العمل كاملة أثناء وبعد الاقتراض، لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية تقوم بتدريب وتأهيل المستفيدين ممن ليس لديهم خبرة في المجال المتقدمين له قبل دعمهم من خلال الصندوق.// انتهى//16:44ت م0133